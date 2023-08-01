– Я готовился к этой игре и думал, что выйду, но тренерский штаб решил по?другому. Отношусь к этому решению с уважением. Мое время на поле? Без понятия. Сказали выходишь – вышел. Я совершенно здоров и готов играть любую игру. Мы одержали важную победу дома. Это главное и самое корректное высказывание с моей стороны, так как я большую часть матча был на скамейке запасных, – заметил Джикия в эфире телеканала "Матч ТВ".
31 июля "Спартак" одержал третью победу подряд на старте сезона, обыграв "Балтику" благодаря голам Бонгонда и Промеса в заключительном матче 2-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу хозяев.
29-летний Георгий Джикия появился на поле на 87-й минуте встречи, заменив полузащитника "Спартака" Руслана Литвинова. Капитан не отметился результативными действиями. Более того, когда он находился в игре, "Балтика" забила свой первый за 25 лет гол в высшем дивизионе чемпионата России.
Джикия: я готовился к матчу с "Балтикой" и думал, что выйду, но тренерский штаб решил по?другому
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своем выходе на поле в домашнем матче 2-го тура РПЛ с "Балтикой" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"