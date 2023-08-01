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Мостовой: у "Зенита" сейчас нервотрепка. "Спартак" — один из претендентов на чемпионство

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Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой поделился мыслями о чемпионских перспективах московского "Спартака" в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
– "Спартак" — один из претендентов на чемпионство. Тем более, после того, как мы увидели, что ни Вендела, ни Малкома нет, и уже трясутся. Мы видим, что у "Зенита" сейчас начинается нервотрепка с уходом Малкома. Уже их "Ростов" прилично потрепал. Не знали, что делать, — передает слова Мостового Metaratings.

В новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" набрал 6 очков из 6 возможных. В первом туре красно-белые сумели одержать победу над "Оренбургом" со счетом 3:2. Накануне, 31 июля 2023 года, подопечные Гильермо Абаскаля во втором туре соревнования сыграли с "Балтикой". Они взяли верх над клубом из Калининграда со счетом 2:1.

Петербургский "Зенит" не смог добиться 100-процентного показателя на старте чемпионата. После двух туров сине-бело-голубые заработали 4 балла из 6 возможных.


Мостовой Зенит Спартак
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