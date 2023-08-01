- Пять пенальти, три удаления... Судья испортил праздник футбола. Команды старались, но в чем их вина?! И "Ахмат", и ЦСКА имеют все основания быть недовольными судейством! Это просто-напросто шапито! Обидно... Разве опытный судья может допускать такие ошибки? Ужас... Это большая проблема. Нашим арбитрам еще учиться и учиться. Очень низкий уровень квалификации судейства. Анализировать непосредственно футбол при такой работе Безбородова очень сложно. Как будто смотрели не игру, а послематчевую серию 11-метровых, - передает слова Газзаева "СЭ".
Матч 2 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - ЦСКА прошел на грозненской "Ахмат Арене" 30 июля и завершился выездной победой "армейцев" со счетом 3:2. Все голы в этой игре были забиты с 11-метровых штрафных ударов, 3 из которых реализовал нападающий красно-синих Федор Чалов, 2 - форвард хозяев поля Мохаммед Конате. Помимо 5 назначенных пенальти, главный рефери матча Владислав Безбородов показал игрокам обеих команд 3 красных карточки, 2 из которых стали прямыми и были показаны в первом тайме (по одной каждому из соперников).
После двух туров РПЛ ЦСКА с 3 набранными очками находится на восьмой строчке турнирной таблицы, потерпевший на старте два поражения "Ахмат" занимает 14 место.
Газзаев: судья испортил "Ахмату" и ЦСКА праздник футбола. Это просто-напросто шапито!
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал работу рефери Владислава Безбородова в выездном матче красно-синих против "Ахмата" (3:2) в рамках 2 тура РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"