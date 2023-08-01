Немецкий "Вердер" не планирует улучшать предложение для "Локомотива" по возможному переходу левого защитника Наира Тикнизяна, сообщают СМИ. По данным источника, ранее "железнодорожники" ответили отказом на вариант с трансферной компенсацией за Тикнизяна в размере 2,5 миллиона евро, желая получить за него не менее 5,5 миллиона. Сообщается, что переговоры еще ведутся, но руководство бременцев не собирается делать новое предложение с увеличенной суммой.
В текущем сезоне 24-летний левый защитник "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян в 3 матчах за красно-зеленых во всех турнирах записал на свой счет 4 забитых гола. В августе 2021 года футболист перешел к "железнодорожникам" из ЦСКА за трансферную компенсацию в размере 5,5 миллиона евро, его оценочная трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 2,5 миллиона.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Вердер" не готов улучшать предложение по Тикнизяну после отказа "Локомотива"
По информации источника, бременский "Вердер" не готов предложить московскому "Локомотиву" за защитника Наира Тикнизяна более 2,5 миллиона евро.
Фото: РПЛ