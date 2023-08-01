– На данный момент мы далеки от соглашения с "Зенитом" по трансферу Нестора. Но переговоры продолжаются. Время есть, — передает слова Кьюри Sport24
Ранее журналист Андре Плихал в своих социальных сетях сообщил о том, что этим летом петербургский "Зенит" собирается подписать игрока бразильского "Сан-Паулу" Родриго Нестора. По его информации, сам полузащитник горит большим желанием сменить клубную прописку.
22-летний Родриго Нестор имеет действующее соглашение с бразильским "Сан-Паулу" до декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 7 миллионов евро.
Агент: мы далеки от соглашения с "Зенитом" по трансферу Нестора, но переговоры продолжаются
Футбольный агент Андре Кьюри, представляющий интересы полузащитника "Сан-Паулу" Родриго Нестора, поделился информацией по поводу потенциального трансфера своего клиента в "Зенит".
Фото: Getty Images