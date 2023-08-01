– Есть ли у "Зенита" предложение по Венделу от "Наполи"? Пока нет, — передает слова Медведева "Чемпионат".
Ранее журналистка Раиса Симплисио опубликовала информацию о том, что итальянский "Наполи" заинтересован в трансфере полузащитника петербургского "Зенита" Вендела. По ее данным, неаполитацы сделали предложение российскому клубу в размере 25 миллионов евро.
Бразильский хавбек Вендел имеет действующее соглашение с петербургским "Зенитом" до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 24 миллиона евро.
В "Зените" опровергли информацию о предложении "Наполи" по Венделу
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что итальянский "Наполи" сделал предложение сине-бело-голубым по трансферу Вендела.
Фото: ФК "Зенит"