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В "Зените" опровергли информацию о предложении "Наполи" по Венделу

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Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что итальянский "Наполи" сделал предложение сине-бело-голубым по трансферу Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
– Есть ли у "Зенита" предложение по Венделу от "Наполи"? Пока нет, — передает слова Медведева "Чемпионат".

Ранее журналистка Раиса Симплисио опубликовала информацию о том, что итальянский "Наполи" заинтересован в трансфере полузащитника петербургского "Зенита" Вендела. По ее данным, неаполитацы сделали предложение российскому клубу в размере 25 миллионов евро.

Бразильский хавбек Вендел имеет действующее соглашение с петербургским "Зенитом" до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 24 миллиона евро.


Зенит Наполи Вендел Российские трансферы Медведев
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