Жиров – о переходе в "Балтику": у меня были предложения от команд из Европы

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32-летний новичок "Балтики" Александр Жиров прокомментировал свой переход в команду из Калининграда.
Фото: Global Look Press
– Были переговоры и я был открыт ко всем предложениям. От европейских команд предложения также были, но смысл сейчас об этом говорить, если я играю здесь. Я был интересен "Балтике", быстро обо всем договорились, — передает слова Жирова РИА Новости.

32-летний Александр Жиров этим летом вышел на рынок свободных агентов после того, как его соглашение с немецким клубом "Зандхаузен" подошло к завершению. Российский футболист принял вернуться на Родину, где он подписал контракт с калининградской "Балтикой". Стороны заключили соглашение, рассчитанное до 30 июня 2024 года.


Балтика Российские трансферы Жиров
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