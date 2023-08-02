– Были переговоры и я был открыт ко всем предложениям. От европейских команд предложения также были, но смысл сейчас об этом говорить, если я играю здесь. Я был интересен "Балтике", быстро обо всем договорились, — передает слова Жирова РИА Новости.
32-летний Александр Жиров этим летом вышел на рынок свободных агентов после того, как его соглашение с немецким клубом "Зандхаузен" подошло к завершению. Российский футболист принял вернуться на Родину, где он подписал контракт с калининградской "Балтикой". Стороны заключили соглашение, рассчитанное до 30 июня 2024 года.
Жиров – о переходе в "Балтику": у меня были предложения от команд из Европы
32-летний новичок "Балтики" Александр Жиров прокомментировал свой переход в команду из Калининграда.
Фото: Global Look Press