– Я разговаривал со Сперцяном об РПЛ, он очень высоко отзывался о ней. Говорил, что хороший переход, что уровень чемпионата очень сильный. Мне понравилась Казань, хороший город. У нашей команды есть сильные стороны, если посмотрите на игру, мы могли взять шесть очков, — передает слова Иву "РИА Новости".
23-летний Угочукву Иву стал футболистом казанского "Рубина" 16 июля 2023 года. Он перешел в российский клуб из армянского "Урарту". Полузащитник заключил соглашение с командой из Татарстана до лета 2026 года. Отметим, что в РПЛ Иву уже успел провести два матча за "Рубин". Однако опорник не сумел отметиться результативными действиями.
Эдуард Сперцян является игроком "Краснодара". Кроме того, как и Угочукву Иву, он выступает за национальную команду Армении.
Новобранец "Рубина" Иву: Сперцян очень высоко отзывался о РПЛ. Говорил, что это хороший переход для меня
Полузащитник казанского "Рубина" Угочукву Иву заявил о том, что хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян советовал ему перейти в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"