Как утверждает источник, 32-летний бразилец полностью восстановился от повреждения, полученного в первом тайме стартового матча сезона с екатеринбургским "Уралом" (1:2). Роша из-за травмы не мог продолжить игру и был заменен на 32-й минуте. Отмечается, что защитник в ближайшее время приступит к тренировкам и будет доступен для участия в следующем матче.
Ближайшую игру команда Владимира Федотова проведет в субботу, 5 августа. В столичном дерби ЦСКА на домашней "ВЭБ Арене" примет "Локомотив". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. После двух туров РПЛ "армейцы" с тремя очками располагаются в середине таблицы. "Локомотив" набрал 4 очка и находится в группе из пяти команд, которые делят третью строчку в чемпионате России.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": защитник ЦСКА Роша полностью восстановился и готов сыграть с "Локомотивом" 5 августа
Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша восстановился от травмы и готов выйти на поле в ближайшем матче "армейской" команды против "Локомотива".
Фото: ПФК ЦСКА