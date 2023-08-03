"Йоррит был счастлив в "Спартаке". Он не хотел уходить. Но Хендрикс не играл, так бывает. Не говорил со "Спартаком", поэтому не думаю, что на данный момент возвращение в клуб возможно", — сказал ван Куперен.
28-летний Хендрикс стал игроком "Спартака" в январе 2021 года, перейдя из ПСВ за 500 тысяч евро. В 22 матчах за московскую команду спортсмен не отметился результативными действиями. С января по август 2022 года Хендрикс выступал на правах аренды за "Фейеноорд", а затем он расторг контракт со "Спартаком" по обоюдному согласию сторон. Минувший сезон Йоррит провёл в "Фортуне", а сейчас находится без клуба.
Источник: "Спорт-экспресс".
Агент Хендрикса: возвращение в "Спартак"? Ему нравилось, он не хотел уходить. Сейчас переход вряд ли возможен
Фулько ван Куперен, агент полузащитника Йоррита Хендрикса, высказался на тему возможного возвращения футболиста в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"