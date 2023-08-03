– Переговоры со "Спартаком"? Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации со "Спартаком" узнал, когда у меня уже было предложение от "Зенита". Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял. Я с уважением отношусь к любому клубу России. С точки зрения карьеры я посчитал правильным перейти в "Зенит".
Этим летом в СМИ ходили слухи о том, что московский "Спартак" заинтересован в трансфере защитника Страхини Эраковича. Более того, сообщалось, что в какой-то момент красно-белые даже договорились с сербом о личном контракте, но его перехватил петербургский "Зенит".
22-летний Страхиня Эракович стал футболистом сине-бело-голубых 23 июля 2023 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, петербургский "Зенит" заплатил за трансфер защитника сербской "Црвены Звезды" 8 миллионов евро. При этом с самим футболистом клуб с берегов Невы заключил соглашение до лета 2027 года.
Источник: "Чемпионат"
Новичок "Зенита" Эракович: переговоры со "Спартаком"? Видимо, СМИ знают больше, чем я
Сербский защитник петербургского "Зенита" Страхиня Эракович прокомментировал слухи о том, что этим летом он мог перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"