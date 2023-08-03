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Евсеев: у меня отпуск с тех самых пор, как я закончил свою футбольную карьеру

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Главный тренер "Факела" Вадим Евсеев рассказал, что находится в отпуске с тех пор, как закончил игровую карьеру.
Фото: Советский спорт
"У меня отпуск с тех самых пор, как я закончил свою футбольную карьеру. Я до сих пор в отпуске", — сказал Евсеев.

Последним клубом в игровой карьере 47-летнего Евсеева был тульский "Арсенал", который он покинул летом 2012 года. Также защитник играл за "Торпедо", "Сатурн", "Локомотив" и московский "Спартак". Сейчас Евсеев тренирует воронежский "Факел".

Источник: Sport24.


Евсеев Факел
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