"У меня отпуск с тех самых пор, как я закончил свою футбольную карьеру. Я до сих пор в отпуске", — сказал Евсеев.
Последним клубом в игровой карьере 47-летнего Евсеева был тульский "Арсенал", который он покинул летом 2012 года. Также защитник играл за "Торпедо", "Сатурн", "Локомотив" и московский "Спартак". Сейчас Евсеев тренирует воронежский "Факел".
Источник: Sport24.
Евсеев: у меня отпуск с тех самых пор, как я закончил свою футбольную карьеру
Главный тренер "Факела" Вадим Евсеев рассказал, что находится в отпуске с тех пор, как закончил игровую карьеру.
Фото: Советский спорт