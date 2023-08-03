"Спартак" по медийности уже на лидирующих позициях, но потенциал — кратно выше. Наша задача — его реализовать", — сказал Белых.
Московский "Спартак" после двух туров чемпионата России набрал шесть очков и занимает в турнирной таблице второе место, набрав одинаковое количество очков с "Краснодаром". В Кубке России красно-белые обыграли "Краснодаром".
Источник: Sport24.
Белых: "Спартак" по медийности уже на лидирующих позициях, но потенциал — кратно выше
Исполнительный директор "Спартака" Сергей Белых считает, что у красно-белых большой потенциал в медийном плане.
Фото: ХК "Авангард"