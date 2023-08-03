"Чем отличается моя нынешняя команда от родного "Краснодара" и "Сочи", в котором играл? В плане организации с "Краснодаром" одинаково, с "Сочи" есть разница, все-таки это маленький клуб. Там был результат за счет коллектива", — сказал Адамов.
25-летний Адамов подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга 25 июля 2023 года. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. Ранее Адамов представлял "Сочи", а также играл за "Краснодар", воспитанником которого является. Сегодня в качестве игрока "Зенита" также был презентован Страхиня Эракович из Сербии.
Источник: "Спорт-экспресс".
Адамов: различия между "Зенитом", "Краснодаром" и "Сочи"? С "быками" одинаково
Защитник "Зенита" Денис Адамов сравнил свою нынешнюю команду с прошлыми.
Фото: Getty Images