- Викторович - вообще топ, классный президент. Всегда поможет, подскажет. Очень любит шутки. Умеет создать правильную атмосферу. Честный, открытый. По меркам РПЛ он крутой президент. Он на каждой тренировке "Урала" присутствует? Наверное, не на каждой. Но всегда, когда приезжает на тренировку, пошутит и уйдет. Разряжает атмосферу. Плюс он же вообще "спортик". В зале с нами часто тренируется, - передает слова Железнова "РБ Спорт".
62-летний Григорий Иванов занимает пост президента "Урала" с марта 2003 года. Под его руководством клуб из Екатеринбурга в 2004 году вернулся в Футбольную национальную лигу сразу после вылета во второй дивизион, а по итогам сезона-2012/2013 вернулся в Российскую премьер-лигу после 17-летнего отсутствия клуба в высшем дивизионе.
За 10 сезонов в РПЛ после возвращения "Урал" под руководством Григория Иванова 1 раз занял восьмое место, 1 раз стал десятым, 4 раза финишировал на одиннадцатой строчке, 3 раза - на 12-й и 1 раз стал 13-м, отстояв право играть в РПЛ через стыковые матчи.
Хавбек "Урала" Железнов: Иванов - вообще топ, классный президент
Полузащитник "Урала" Юрий Железнов высказался о президенте "шмелей" Григории Иванове.
Фото: ФК "Урал"