- Первая мысль, когда узнал о трансфере Фернандеса? Не было никаких мыслей. Всё спокойно, в рабочем режиме. Это нормально, когда в большой клуб приходят новые футболисты. Не пугает ли меня дополнительная конкуренция? Нет, конечно. Она была, есть и будет. У меня разве до этого в "Зените" не было конкурентов? - передает слова Караваева Sport24.
Ранее появилась информация, что 32-летний экс-правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес продолжит карьеру в составе петербургского "Зенита". 17 июля официальный телеграм-канал сине-бело-голубых объявил о подписании контракта с игроком.
10 лет назад Фернандес и Вячеслав Караваев вместе выступали за ЦСКА, при этом Марио был основным игроком на позиции правого защитника. В июле 2014 года Караваев покинул красно-синих, отправившись в аренду в чешскую "Дуклу", а через сезон - в "Яблонец", после чего его трансфер был полностью выкуплен у "армейцев" пражской "Спартой".
Караваев: дополнительная конкуренция в "Зените" с Марио Фернандесом не пугает. Это нормально
Правый защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал переход в петербургский клуб экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"