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"СЭ": "Динамо" готово приобрести Карраскаля, если ЦСКА снизит цену за полузащитника

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Футболист столичного ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в московском "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
Как информирует источник, "Динамо" и ЦСКА продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля. Бело-голубые готовы подписать колумбийца. Однако они хотят, чтобы "армейцы" снизили ценник на своего футболиста. Отмечается, что у динамовцев есть альтернативный вариант – атакующий хавбек из Латинской Америки, имя которого не раскрывается.

25-летний Хорхе Карраскаль имеет текущий контракт с московским ЦСКА до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Колумбии в семь миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник не провел ни одного матча за "армейцев".

Источник: "СЭ"


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