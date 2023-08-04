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Агент Фернандеса: Марио полностью адаптировался в "Зените". Он очень счастлив в клубе

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Жорже Машаду, агент новичка "Зенита" Марио Фернандеса, рассказал об адаптации 32-летнего бразильца в санкт-петербургском клубе.
Фото: "Матч ТВ"
– Фернандес полностью адаптировался в "Зените". Он очень счастлив в клубе, – приводит слова Машаду Sport24.

В середине июля Фернандес перешел в "Зенит", заключив соглашение по схеме "1+1". У экс-защитника сборной Бразилии был действующий контракт с ЦСКА, а президент "армейского" клуба Евгений Гинер объявил о возвращении бывшего футболиста "красно-синих" в клуб. Однако Марио Фернандес выбрал другой вариант продолжения карьеры и перебрался в стан действующего чемпиона страны.

6 августа в рамках 3-го тура РПЛ "Зенит" в родных стенах примет московское "Динамо". Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак пропустит игру из-за дисквалификации.


Зенит ЦСКА Марио Фернандес
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