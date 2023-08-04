– Бальде остается в "Спартаке", он счастлив здесь. Ноль процентов, что он покинет клуб, – цитирует Пасторелло "РБ Спорт".
28-летний сенегалец стал игроком "красно-белых" прошлым летом, но не играл за российскую команду до 2023 года из-за дисквалификации. В текущем году он принял участие в шестнадцати играх "Спартака" в чемпионате и Кубке России. На счету Бальде 4 гола и единственный ассист. Нападающий стал бронзовым призером РПЛ по итогам сезона-2022/23. У Кейта еще два года по контракту с московским клубом.
Нынешнюю кампанию команда Гильермо Абаскаля начала с трех побед. "Спартак" вместе с "Краснодаром" набрали по 6 очков и делят верхнюю строчку в таблице Премьер-Лиги. В субботу, 5 августа, "красно-белые" в гостях сыграют с казанским "Рубином".
Агент: Бальде остается в "Спартаке". Ноль процентов, что он покинет клуб
Федерико Пасторелло, агент форварда "Спартака" Кейта Бальде, ответил на вопрос о ближайших планах своего клиента в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"