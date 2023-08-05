- Хотел бы отметить соперника. Обычно против "Зенита" играют вторым номером, а "Ростов" не боялся выходить вперед через пас. У нас же во втором тайме стало много длинных передач, хотя наша сильная сторона - игра низом. Ну и психологический момент: ведем 1:0, нужно отобороняться, в контратаку, может, убежать, тем более что у нас довольно быстрая атакующая линия была. В принципе, оставалось-то две минуты. Это не то что несчастный случай - моя ошибка. Чуть-чуть не дотерпели, - передает слова Мостового официальный сайт "Зенита".
Матч 2 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Зенит" завершился с ничейным счетом 1:1. На 43 минуте игры счет открыл нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра, в добавленное время - на 90+3 минуте - ответный гол желто-синих забил с пенальти форвард Николай Комличенко. 11-метровый удар был назначен за нарушение атакующего полузащитника Андрея Мостового против левого защитника хозяев поля Евгения Чернова. Во втором тайме матча "Ростов" имел существенное игровое преимущество (7 ударов по воротам, 4 из которых в створ, против 2 ударов при нуле в створ у "Зенита").
Андрей Мостовой: обычно против "Зенита" играют вторым номером. "Ростов" не боялся выходить вперед через пас
Вингер петербургского "Зенита" Андрей Мостовой высказал мнение о втором тайме выездного матча 2 тура РПЛ против "Ростова" (1:1).
Фото: ФК "Ростов"