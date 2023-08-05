- "Рубин" - всего лишь новичок РПЛ; то есть не совсем новичок, конечно, но только вернулся в нее и перестраивается. Там еще очень много проблем, хотя, конечно, есть хорошее усиление и в центре поля, и в атаке. Но если "Спартак" хочет заявить о чём-то серьезном в этом сезоне, такие команды надо обыгрывать. Тем более, что тройка центральных защитников у казанцев в индивидуальном плане не очень сильная: высокие, но медленные, не очень хорошо координированные, довольно слабо играющие один в один. И тут быстрые футболисты "Спартака" обязаны их обыгрывать, - передает слова Мора "РБ Спорт".
Московский "Спартак" начал новый сезон Российской премьер-лиги с двух побед подряд, обыграв на своем поле "Оренбург" (3:2) и вернувшуюся в высший дивизион после 25-летнего отсутствия калининградскую "Балтику" (2:1). 6 набранных очков позволили красно-белым занять текущую вторую строчку в турнирной таблице.
Казанский "Рубин" также вернулся в РПЛ, отыграв в Первой лиге один сезон. В стартовых матчах команда Рашида Рахимова набрала 2 очка, сыграв вничью в гостях с московским "Локомотивом" (2:2) и на своем поле с "Оренбургом" (1:1). В турнирной таблице лиги казанцы находятся на десятом месте.
Мор: такие команды, как "Рубин", "Спартаку" надо обыгрывать. Если хочет заявить о чём-то серьезном в этом сезоне
Экс-полузащитник "Спартака" Эдуард Мор высказался о предстоящем в 3 туре РПЛ выездном матче красно-белых против казанского "Рубина".
Фото: ФК "Спартак"