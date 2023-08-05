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Пресс-служба "Марселя": "Зенит" больше не заинтересован в подписании Ундера

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Пресс-служба французского "Марселя" отреагировала на слухи о том, что вингер их команды Дженгиз Ундер близок к переходу в петербургский "Зенит".
Фото: Getty Images
– Это неправда. "Зенит" больше не заинтересован в подписании Ундера.

Ранее издание Fotospor опубликовало информацию о том, что петербургский "Зенит" согласовал с французским "Марселем" трансфер вингера Дженгиза Ундера.

26-летний Ундер имеет действующее соглашение с французским "Марселем" до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость игрока из Турции в 20 миллионов евро.

Источник: Sport24


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