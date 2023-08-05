– Это неправда. "Зенит" больше не заинтересован в подписании Ундера.
Ранее издание Fotospor опубликовало информацию о том, что петербургский "Зенит" согласовал с французским "Марселем" трансфер вингера Дженгиза Ундера.
26-летний Ундер имеет действующее соглашение с французским "Марселем" до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость игрока из Турции в 20 миллионов евро.
Источник: Sport24
Пресс-служба "Марселя": "Зенит" больше не заинтересован в подписании Ундера
Пресс-служба французского "Марселя" отреагировала на слухи о том, что вингер их команды Дженгиз Ундер близок к переходу в петербургский "Зенит".
Фото: Getty Images