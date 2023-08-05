– Сложно представить, что несколько лет назад "Рубин" побеждал "Барселону" на "Камп-Ноу", "Атлетико", "Интер", "Челси", играл вничью с "Ливерпулем". Очень больно смотреть на деградацию российского футбола на примере таких команд, как "Рубин". Еще больнее видеть такой "Спартак" без возможности играть в Европе, – приводит слова Салиховой Metaratings.
5 августа московский "Спартак" на выезде одержал крупную победу над казанским "Рубином" в 3-м туре чемпионата России. Это поражение стало для команды Рашида Рахимова первым в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Квинси Промес, а также вышедшие на замену Михаил Игнатов и Хесус Медина. Парагвайский полузащитник дебютировал в составе "красно-белых". Медине понадобилось всего 2 касания мяча и 40 секунд после выхода на замену, чтобы забить свой первый гол за новую команду ударом головой.
Команда Гильермо Абаскаля выиграла три матча подряд на старте сезона впервые за 10 лет и вместе с "Краснодаром" с 9 очками возглавила турнирную таблицу РПЛ. "Красно-белые" опережают действующего чемпиона страны "Зенит" на 5 очков. "Рубин" набрал 2 очка после трех сыгранных туров.
Зарема: больно смотреть на деградацию "Рубина". Еще больнее видеть такой "Спартак" без возможности играть в Европе
Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на разгромную победу "красно-белых" в выездном матче 3-го тура РПЛ над казанским "Рубином" (4:1).
Фото: ФК "Спартак"