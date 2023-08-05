– Нет задачи набрать определенное количество футболистов. Есть задача – по возможности найти усиление. Если смотреть на данный момент, то уже имеем хорошую команду. Что касается Олега Рябчука, то мы его пока не объявляли. Скажем так, действительно есть шанс по этой сделке, – заявил Малышев журналистам после матча с "Рубином".
По информации ряда надежных источников, защитник сборной Молдовы Олег Рябчук перешел из "Олимпиакоса" в "Спартак". Греческий и российский клубы накануне согласовали условия сделки. Сумма трансфера превысит 7 млн евро с учетом бонусов. По сведениям СМИ, Рябчук уже прошел медосмотр для "Спартака" и заключил с московским клубом соглашение по схеме "2+1". Ежегодный оклад 25-летнего молдаванина составит 2 млн евро. Рябчук заменит в составе "красно-белых" травмированного защитника Томаша Тавареша.
5 августа московский "Спартак" на выезде одержал крупную победу над казанским "Рубином" в 3-м туре чемпионата России. В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Квинси Промес, а также вышедшие на замену Михаил Игнатов и Хесус Медина. Парагвайский полузащитник дебютировал в составе "красно-белых". Медине понадобилось всего 2 касания мяча и 40 секунд после выхода на замену, чтобы забить свой первый гол за новую команду ударом головой.
Команда Гильермо Абаскаля выиграла три матча подряд на старте сезона впервые за 10 лет и вместе с "Краснодаром" с 9 очками возглавила турнирную таблицу РПЛ. "Красно-белые" опережают действующего чемпиона страны "Зенит" на 5 очков.
Малышев – о трансферах "Спартака": задача – по возможности найти усиление. Шанс по сделке с Рябчуком действительно есть
Гендиректор "Спартака" Олег Малышев обозначил трансферные приоритеты "красно-белых" текущим летом.
Фото: ФК "Олимпиакос"