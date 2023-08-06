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Друг Малкома – о причинах перехода в "Аль-Хиляль": он получил такое предложение, от которого невозможно отказаться

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Лоран Лопес Де Матос, друг Малкома, объяснил решение полузащитника перейти в саудовский "Аль-Хиляль" летом, хотя имел выгодное предложение от "ПСЖ" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
– Знаю точно, что Малком был счастлив в "Зените", но получил такое предложение, от которого невозможно отказаться. На мой взгляд, он принял правильное решение – ушел на пике: чемпионом страны и лучшим футболистом РПЛ. Причем это очень хороший трансфер не только для игрока, но и для "Зенита".

С "ПСЖ" не сложилось из-за финансового фэйр-плей. Французы тогда не могли покупать игроков. Был лишь вариант аренды. "Зенит" это не устроило. Я понимаю позицию клуба, – приводит слова Лорана Лопеса Де Матоса "СЭ".

Накануне 26-летний бразилец, имеющий российский паспорт, дебютировал в стартовом составе "Аль-Хиляля" и стал автором третьего гола в ворота действующего чемпиона Саудовской Аравии "Аль-Иттихада" в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов. Малком головой замкнул навес в штрафную и установил итоговый счет матча - 3:1. Спустя 8 минут звездный нападающий соперников Карим Бензема мог воскресить интригу в игре, но не сумел реализовать пенальти.


Зенит Аль-Хиляль Малком
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