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1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
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П1 2.06X 2.57П2 4.64
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм
П1 5.6X 3.45П2 1.66
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КАМАЗНе начат
П1 1.66X 3.55П2 6
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Федотов - об уходе Фернандеса в "Зенит": граффити Марио - история ЦСКА, надо помнить традиции. У каждого своя правда

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ситуации с переходом в "Зенит" экс-защитника красно-синих Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"
- Стоит ли убрать граффити Марио? Нет, это история - надо помнить традиции. Плох тот клуб, который не помнит своих традиций. Мне думается, это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает. Мы с Марио не беседовали на эту тему - что же все-таки произошло. У каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает, - передает слова Федотова "РБ Спорт".

32-летний правый защитник Марио Фернандес летом 2022 года по личной просьбе к руководству клуба приостановил действующий контракт с ЦСКА, мотивируя это семейными обстоятельствами, и улетел в Бразилию. Полгода спустя с разрешения ЦСКА футболист подписал для поддержания формы контракт с бразильским "Коринтиансом". В июле 2023 года бразильский клуб затребовал компенсацию за возвращение Фернандеса в ЦСКА, по итогам разрешившейся ситуации футболист заключил контракт с петербургским "Зенитом".


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