- Стоит ли убрать граффити Марио? Нет, это история - надо помнить традиции. Плох тот клуб, который не помнит своих традиций. Мне думается, это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает. Мы с Марио не беседовали на эту тему - что же все-таки произошло. У каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает, - передает слова Федотова "РБ Спорт".
32-летний правый защитник Марио Фернандес летом 2022 года по личной просьбе к руководству клуба приостановил действующий контракт с ЦСКА, мотивируя это семейными обстоятельствами, и улетел в Бразилию. Полгода спустя с разрешения ЦСКА футболист подписал для поддержания формы контракт с бразильским "Коринтиансом". В июле 2023 года бразильский клуб затребовал компенсацию за возвращение Фернандеса в ЦСКА, по итогам разрешившейся ситуации футболист заключил контракт с петербургским "Зенитом".
Федотов - об уходе Фернандеса в "Зенит": граффити Марио - история ЦСКА, надо помнить традиции. У каждого своя правда
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ситуации с переходом в "Зенит" экс-защитника красно-синих Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"