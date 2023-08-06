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0 - 0 0 0
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Родина
0 - 0 0 0
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Агент: Кассьерра хочет продолжать прогрессировать и показывать такую же результативность

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Агент форварда "Зенита" Матео Кассьерры Никос Петропулос рассказал, что его клиент хочет продолжать прогрессировать в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Матео говорил мне, что счастлив в "Зените" и не хочет никуда уходить. Он надеется продолжать прогрессировать и показывать такую же результативную игру", - цитирует агента Sport24.

Матео Кассьерра, играющий на позиции центрального нападающего, выступает на "Зенит" с лета прошлого года. В этом сезоне на счету 26-летнего колумбийского нападающего 3+1 по системе гол плюс пас в 4 сыгранных матчах. В прошлом сезоне футболист принял участие в 34 встречах за клуб с берегов Невы, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач.


Кассьерра Зенит
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