- Думаю, это тот самый игрок, который был необходим для оживления игры в нападении. Потому что у нас есть два хороших нападающих Промес и Соболев, но правый фланг всегда выпадал из общей обоймы. Усиление этим новичком с первого матча было показательным, когда Бонгонда в Кубке сразу показал страшную нацеленность на взятие ворот. Это говорит о том, что мы приобрели футболиста, который усиливает мощь нападения. Так что этот парень у нас ко двору.
Тео Бонгонда, играющий на позиции правого вингера, перешел в стан московского "Спартака" этим летом из испанского "Кадиса". 27-летний футболист подписал контакт со столичным клубом до июня 2027 года. Уроженец Демократической Республики Конго принял участие в трех матчах "красно-белых" в российской Премьер-лиги и отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также Бонгонда сыграл в одной встрече текущего розыгрыша Кубка России и отметился забитым голом. Всего на данный момент игрок провел в футболке столичного клуба на поле 229 минут.
Источник: "Спорт день за днем"
Кавазашвили: Бонгонда - тот самый игрок, который был необходим для оживления игры в нападении "Спартака"
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил новичка "красно-белых" нападающего Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"