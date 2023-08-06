— Если команда хочет бороться за чемпионство, то должна обыгрывать такие команды, как "Оренбург", "Балтика", "Рубин". То, что у "Спартака" очень хорошее нападение, это однозначно. И оно будет хорошее против любой команды. Были проблемы в обороне. С "Рубином" наконец-то вышли вместе Джикия и Литвинов — на мой взгляд, это лучший вариант для команды. Я с оптимизмом смотрю на будущее "Спартака", видя, как он играет. И болельщикам такой футбол нравится
После трех стартовых туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сумел достичь 100-процентного показателя. Команда Гильермо Абаскаля заработала девять очков из девяти возможных. Красно-белым удалось взять верх над "Оренбургом" (3:2), калининградской "Балтикой" (2:1) и казанским "Рубином". Накануне, 5 августа 2023 года, столичные столкнулись против клуба из Татарстана. Спартаковцы одержали викторию над "Рубином" со счетом 4:1, выдав один из лучших стартов в чемпионате страны за последние годы.
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сумел набрать 54 очка. Красно-белые заняли итоговую третью строчку в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Мор: с оптимизмом смотрю на будущее "Спартака", видя, как он играет
Бывший футболист московского "Спартака" Эдуард Мор высказался о старте красно-белых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"