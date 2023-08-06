– Все в команде счастливы. Мы довольны тем, что сделали на поле. Для меня все голы важны. Они все нравятся. Но второй гол в этом матче оказался красивее, наверное. Мы хотели удержать победный счет. К сожалению, пропустили. Но спасибо Славе Грулеву. Спас команду. Победы будут дальше. Это только начальная стадия.
Сегодня петербургский "Зенит" дома встретился с московским "Динамо" в рамках матча третьего тура Российской Премьер-лиги. Столичный клуб одержал победу со счетом 3:2. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин, который вышел на поле со стартовых минут, оформил дубль в первом тайме. Отметим, что три очка гости сумели добыть в самой концовке. В компенсированное ко второму тайму время форвард динамовцев Вячеслав Грулев забил победный мяч.
Источник: "Матч ТВ"
Форвард "Динамо" Тюкавин – после дубля "Зениту": спасибо Грулеву, он спас команду
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин оценил выступление своей команды в матче третьего тура чемпионата России с петербургским "Зенитом" (3:2).
Фото: "Матч ТВ"