– Продление контракта? "Динамо" скинуло свое предложение, мы его смотрим. Пока больше ничего не скажу, — приводит слова Сафонова "РБ Спорт".
21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Действующий контракт российского форварда с бело-голубыми истекает через год (стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию).
Сегодня московское "Динамо" в рамках третьего тура чемпионата России победило петербургский "Зенит". В составе столичных дублем отметился форвард Константин Тюкавин.
Агент Тюкавин – о продлении контракта с Динамо": клуб скинул свое предложение, мы его смотрим
Московское "Динамо" предложило новый контракт нападающему Константину Тюкавину, сообщил агент игрока Алексей Сафонов.
Фото: "Матч ТВ"