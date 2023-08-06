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Агент Тюкавин – о продлении контракта с Динамо": клуб скинул свое предложение, мы его смотрим

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Московское "Динамо" предложило новый контракт нападающему Константину Тюкавину, сообщил агент игрока Алексей Сафонов.
Фото: "Матч ТВ"
– Продление контракта? "Динамо" скинуло свое предложение, мы его смотрим. Пока больше ничего не скажу, — приводит слова Сафонова "РБ Спорт".

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Действующий контракт российского форварда с бело-голубыми истекает через год (стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию).

Сегодня московское "Динамо" в рамках третьего тура чемпионата России победило петербургский "Зенит". В составе столичных дублем отметился форвард Константин Тюкавин.


Тюкавин Динамо Сафонов
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