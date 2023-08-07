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Марио Фернандес: чувствую себя все лучше и лучше с каждой тренировкой и игрой

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Защитник "Зенита" Марио Фернандес признался, что набирает игровую форму с каждой тренировкой.
Фото: ФК "Зенит"
"Чувствую себя все лучше и лучше с каждой тренировкой и игрой. Хочу как можно скорее вернуться в оптимальную форму", — сказал Фернандес.

32-летний спортсмен из Бразилии, получивший паспорт Российской Федерации, перешёл в "Зенит" в июле 2023 года. Клуб выкупил его у "Интернасьонала", подписав соглашение на сезон с возможностью продления ещё на сезон. Ранее 10 лет Фернандес выступал за другой российский клуб — московский ЦСКА.

Источник: "Чемпионат".


Фернандес Зенит ЦСКА
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