"Чувствую себя все лучше и лучше с каждой тренировкой и игрой. Хочу как можно скорее вернуться в оптимальную форму", — сказал Фернандес.
32-летний спортсмен из Бразилии, получивший паспорт Российской Федерации, перешёл в "Зенит" в июле 2023 года. Клуб выкупил его у "Интернасьонала", подписав соглашение на сезон с возможностью продления ещё на сезон. Ранее 10 лет Фернандес выступал за другой российский клуб — московский ЦСКА.
Источник: "Чемпионат".
Марио Фернандес: чувствую себя все лучше и лучше с каждой тренировкой и игрой
Защитник "Зенита" Марио Фернандес признался, что набирает игровую форму с каждой тренировкой.
Фото: ФК "Зенит"