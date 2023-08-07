"Часть функций взял на себя Виллиам де Оливейра. Он полностью справился со своей работой", — сказал Фернандес.
Вильям де Оливейра находится в штабе Сергея Семака ещё со времён "Уфы". Бразилец уже более 10 лет находится в России, полностью освоившись в стране. Помимо тренерской работы, Оливейра также и играл за российские команды.
Источник: "Спорт день за Днём".
Фернандес: часть обязанностей Семака в матче с "Динамо" взял его помощник Оливейра. Он полностью справился
Защитник "Зенита" Марио Фернандес высказался о тренере Вильяме де Оливейре по итогам матча с "Динамо" (2:3).
Фото: ФК "Зенит"