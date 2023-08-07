Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.75
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Фернандес: часть обязанностей Семака в матче с "Динамо" взял его помощник Оливейра. Он полностью справился

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Марио Фернандес высказался о тренере Вильяме де Оливейре по итогам матча с "Динамо" (2:3).
Фото: ФК "Зенит"
"Часть функций взял на себя Виллиам де Оливейра. Он полностью справился со своей работой", — сказал Фернандес.

Вильям де Оливейра находится в штабе Сергея Семака ещё со времён "Уфы". Бразилец уже более 10 лет находится в России, полностью освоившись в стране. Помимо тренерской работы, Оливейра также и играл за российские команды.

Источник: "Спорт день за Днём".


Фернандес Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится