Тренер сказал: "Либо вы будете играть так, либо на ваши позиции будут куплены другие игроки", — сказал Шунин.
Марцел Личка тренирует московскую команду с лета 2023 года. Он заменил на этой должности Павла Апатова, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения Славиши Йокановича.
Источник: РИА Новости.
Шунин — о Личке: сразу сказал: "либо вы будете играть так, либо на ваши позиции будут куплены другие игроки"
Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал о мотивации, которую преподнёс игрокам команды главный тренер Марцел Личка.
Фото: ФК "Динамо"