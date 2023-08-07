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Шунин — о Личке: сразу сказал: "либо вы будете играть так, либо на ваши позиции будут куплены другие игроки"

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Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал о мотивации, которую преподнёс игрокам команды главный тренер Марцел Личка.
Фото: ФК "Динамо"
Тренер сказал: "Либо вы будете играть так, либо на ваши позиции будут куплены другие игроки", — сказал Шунин.

Марцел Личка тренирует московскую команду с лета 2023 года. Он заменил на этой должности Павла Апатова, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения Славиши Йокановича.

Источник: РИА Новости.


Личка Шунин Динамо
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