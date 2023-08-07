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Чанов — о смерти Мандрыкина: потеря близкого мне человека. От работы с ним остались только хорошие воспоминания

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на смерть экс-вратаря армейцев Вениамина Мандрыкина.
Фото: ПФК ЦСКА
"Это трагедия, потеря близкого мне человека. От работы с ним остались только хорошие воспоминания, с радостью проводил с ним тренировки, время", — сказал Чанов.

Чанов работал вместе с Мандрыкиным в ЦСКА. Мандрыкин завершил игровую карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет после того, как попал в ДТП. После этого спортсмен был прикован к кровати, так и не вернувшись к полноценному образу жизни. Сердце Мандрыкина перестало биться 6 августа 2023 года.

Источник: Metaratings.


Мандрыкин Чанов ЦСКА
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