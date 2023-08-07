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Коновалов – о переходе Рябчука в "Спартак": постоянные смены оборонительной линии не могут положительно влиять на защиту

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Футбольный эксперт Андрей Коновалов высказался о трансфере защитника Олега Рябчука из греческого "Олимпиакоса" в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
- Будем надеяться, потому что покупки были разные и не всегда хорошие. Посмотрим Рябчука в деле. Интересно, что это за футболист и как он впишется в команду. Постоянные смены оборонительной линии не могут положительно влиять на игру в защите.

Сегодня стало известно о том, что защитник Олег Рябчук перешел из греческого "Олимпиакоса" в московский "Спартак". По версии интернет-портала Transfermarkt, переход 25-летнего футболиста обошелся российскому клубу в шесть миллионов евро. Красно-белые заключили контракт с игроком из Молдовы до лета 2026 года.

После трех туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" имеет в своем активе девять набранных баллов. Столичный клуб занимает первую строчку в турнирной таблице.

Источник: "Евро-Футбол"


Коновалов Рябчук Российские трансферы Спартак Олимпиакос
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