- Будем надеяться, потому что покупки были разные и не всегда хорошие. Посмотрим Рябчука в деле. Интересно, что это за футболист и как он впишется в команду. Постоянные смены оборонительной линии не могут положительно влиять на игру в защите.
Сегодня стало известно о том, что защитник Олег Рябчук перешел из греческого "Олимпиакоса" в московский "Спартак". По версии интернет-портала Transfermarkt, переход 25-летнего футболиста обошелся российскому клубу в шесть миллионов евро. Красно-белые заключили контракт с игроком из Молдовы до лета 2026 года.
После трех туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" имеет в своем активе девять набранных баллов. Столичный клуб занимает первую строчку в турнирной таблице.
Источник: "Евро-Футбол"
Коновалов – о переходе Рябчука в "Спартак": постоянные смены оборонительной линии не могут положительно влиять на защиту
Футбольный эксперт Андрей Коновалов высказался о трансфере защитника Олега Рябчука из греческого "Олимпиакоса" в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"