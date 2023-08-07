Как сообщает источник, "Зенит" по-прежнему заинтересован в возвращении нападающего "Байера" Сердара Азмуна. Петербургский клуб хочет предложить за иранца 5 миллионов евро. В стане сине-бело-голубых надеются, что "фармацевтов" согласятся на сделку.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что леверкузенский "Байер", имеющий действующий контракт с Сердаром Азмуном, готов продать своего форварда. Однако за уход иранца немцы хотят получить минимум 10 миллионов евро.
28-летний Сердар Азмун выступал за петербургский "Зенит" с 2019 по 2022 год. В составе российского клуба нападающий сумел выиграть 7 трофеев.
Источник: Sport24
Sport24: "Зенит" собирается предложить "Байеру" 5 млн евро за Азмуна
Петербургский "Зенит" планирует предложить леверкузенскому "Байеру" 5 миллионов евро за трансфер нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна.
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