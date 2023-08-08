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Агент Тормены: есть шанс, что мой клиент перейдет в "Краснодар"

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Рафаэль Норманд, агент защитника португальской "Браги" Витора Тормены, заявил о том, что его клиент может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: Getty Images
– Есть шанс, что Тормена перейдет в "Краснодар". Мы ведем переговоры, — передает слова агента "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" заинтересован в услугах защитника португальской "Браги" Тормена. При этом вчера стало известно, что на бразильца также претендует московский "Спартак".

27-летний Тормена является футболистом португальской "Браги" с 2019 года. Действующий контракт защитника с клубом истекает через год. Интернет-ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока в пять миллионов евро.


Тормена Брага Краснодар Спартак Российские трансферы
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