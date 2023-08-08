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"Спартак" обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить судейство Кукуляка в матче с "Рубином"

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Московский "Спартак" направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить решения арбитра Евгения Кукуляка в выездном матче 3-го тура РПЛ с казанским "Рубином".
Фото: "Матч ТВ"
Об этом источнику рассказал глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов. Напомним, что на 37-й минуте матча "Рубин" - "Спартак", который состоялся 5 августа на "Ак Барс Арене" в Казани, Кукуляк назначил штрафной в ворота хозяев за возможный фол полузащитника гостей Руслана Литвинова. После розыгрыша штрафного "Рубин" сравнял счет.

На видеозаписи видно, что эпизод произошел в пределах штрафной площади. Следовательно, в случае фиксации фола арбитр должен был поставить пенальти в ворота "Спартака". Встреча в Казани завершилась разгромной победой "Спартака" со счетом 4:1. Команда Гильермо Абаскаля делит с "Краснодаром" верхнюю строчку в таблице РПЛ, выиграв все три стартовых матча чемпионата России.

Источник: "СЭ"


Спартак Рубин Кукуляк Судейство ЭСК
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