– Это прямая красная карточка. Дисквалификация может быть как на одну игру, так и на 2–4 матча. Если "Динамо" сообщит о травме игрока, то будут смотреть, какая травма, и рассматривать наказание до 6 игр. Если очень сильно будет извиняться, могут и одну оставить. На мой взгляд, дадут 1–2 игры дисквалификации. Три – это когда уже есть травма, и игрок покинул футбольное поле. Там автоматически будет от трех, потому что игрок не смог продолжить игру.
Они вызовут Барриоса с представителем команды, и он расскажет, что больше так не будет. Причем за Барриосом такое не водилось. Все это соберут в кучу и скажут, что одна игра и дополнительных санкций мы применять не будем. Я это так вижу, – приводит слова Федотова Metaratings.
Напомним, 6 августа в Санкт-Петербурге состоялась игра третьего тура Российской Премьер-лиги, где местный "Зенит" сыграл против "Динамо". Она завершилась победой гостей со счетом 2:3. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос сфолил на игроке москвичей Денисе Макарове. Рефери Алексей Амелин, который обслуживал минувший поединок, наказал опорника сборной Колумбии прямой красной карточкой, воспользовавшись помощью VAR.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что за свое удаление полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос может получить дисквалификацию от трех до шести матчей. Председатель КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил, что клуб из Санкт-Петербурга обратился в комитет с просьбой отменить красную карточку полузащитника Вильмара Барриоса, полученную в игре 3-го тура РПЛ с "Динамо".
Экс-судья РПЛ Федотов: Барриосу дадут 1–2 игры дисквалификации. Он расскажет, что больше так не будет
Игорь Федотов, в прошлом арбитр чемпионата России, предположил, какое решение вынесет КДК РФС в отношении прямой красной карточки полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса в матче РПЛ с "Динамо" (2:3).
Фото: "Матч ТВ"