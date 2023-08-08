Об этом рассказали в службе коммуникаций Российского футбольного союза.
– Эпизод с Литвиновым по регламенту ЭСК не может быть рассмотрен комиссией, так как не является ключевой ошибкой. ЭСК имеет право оценивать эпизоды с назначением или неназначением пенальти, взятием ворот, красными карточками, – цитирует ответ службы коммуникаций РФС РИА Новости.
Ранее глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что клуб направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить решения арбитра Евгения Кукуляка в выездном матче 3-го тура РПЛ с казанским "Рубином" (4:1).
Напомним, на 37-й минуте матча "Рубин" – "Спартак", который состоялся 5 августа на "Ак Барс Арене" в Казани, Кукуляк назначил штрафной в ворота хозяев за возможный фол полузащитника гостей Руслана Литвинова. После розыгрыша штрафного "Рубин" сравнял счет. На видеозаписи видно, что эпизод произошел в пределах штрафной площади. Следовательно, в случае фиксации фола арбитр должен был поставить пенальти в ворота "Спартака".
Встреча в Казани завершилась разгромной победой "Спартака" со счетом 4:1. Команда Гильермо Абаскаля делит с "Краснодаром" верхнюю строчку в таблице РПЛ, выиграв все три стартовых матча чемпионата России.
ЭСК РФС не будет рассматривать обращение "Спартака" на судейство Кукуляка в матче РПЛ с "Рубином"
ЭСК РФС не будет рассматривать вероятную ошибку главного судьи Евгения Кукуляка в эпизоде с назначением штрафного удара в пользу "Рубина" в единоборстве с участием полузащитника "Спартака" Руслана Литвинова.
Фото: "Матч ТВ"