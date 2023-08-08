– Мы все понимаем, как важен Вильмар Барриос для "Зенита". Было бы замечательно, если бы он смог принять участие в матче против "Спартака". Этот поединок имеет большое значение, – цитирует Поссо "СЭ".
На минувших выходных в Санкт-Петербурге прошла игра третьего тура чемпионата России по футболу, где местный "Зенит" уступил московскому "Динамо" со счетом 2:3. В концовке того поединка красную карточку получил полузащитник хозяев Вильмар Барриос. Накануне в СМИ появилась информация о том, что колумбийцу грозит длительная дисквалификация (от трех до шести матчей). При этом сегодня сине-бело-голубые обратились к ЭСК РФС с просьбой, чтобы удаление их опорника было отменено.
В четвертом туре РПЛ петербургский "Зенит" сыграет с воронежским "Факелом" (13 августа) В пятом туре он встретится с московским "Спартаком" (20 августа).
Агент: было бы замечательно, если бы Барриос смог принять участие в матче "Зенит" – "Спартак"
Луиса Фелипе Поссо, агент игрока "Зенита" Вильмара Барриоса, прокомментировал новость о том, что колумбиец может получить длительную дисквалификацию за удаление в матче 3 тура РПЛ с "Динамо".
Фото: РИА Новости