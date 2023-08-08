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Карпин – о поражении "Уралу": не сказал бы, что что-то прям не получилось. Была равная игра

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от "Урала" (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"
— Не сказал бы, что что-то прям не получилось. Была равная игра, в конце были опасные выходы у соперника, потому что нам нужно было отыгрываться и мы уже не так внимательно играли сзади. Сегодня дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики, – передает слова Карпина "Матч ТВ".

Сегодня, 8 августа 2023 года, в Екатеринбурге состоялся матч Кубка России (групповой этап Пути РПЛ, второй тур в квартете B), где местный "Урал" встретился с "Ростовом". Команда Валерия Карпина потерпела поражение от "шмелей" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке первого тайма забил полузащитник хозяев Александр Юшин.

Для "Ростова" это поражение оказалось вторым кряду. На минувшей неделе в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги подопечные Валерия Карпина разгромно уступили самарским "Крыльям Советов" – 1:5.


Кубок России Карпин Ростов Урал
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