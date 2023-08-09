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Червиченко: отсутствие Джикии очень сильно сказывается на спартаковской обороне. Без него её практически нет

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о защитнике команды Георгии Джикии.
Фото: Getty Images
"Отсутствие Джикии очень сильно сказывается на спартаковской обороне. Без него её практически нет", — сказал Джикия.

Российский защитник Георгий Джикия пополнил состав московской команды под конец 2016 года, перейдя из "Амкара". Спортсмен стал капитаном "Спартака", выиграв с ним три трофея. Контракт между сторонами рассчитан ещё до конца нынешнего сезона, но, вероятно, будет продлён.

Источник: Metaratings.


Джикия Червиченко Спартак
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