"Отсутствие Джикии очень сильно сказывается на спартаковской обороне. Без него её практически нет", — сказал Джикия.
Российский защитник Георгий Джикия пополнил состав московской команды под конец 2016 года, перейдя из "Амкара". Спортсмен стал капитаном "Спартака", выиграв с ним три трофея. Контракт между сторонами рассчитан ещё до конца нынешнего сезона, но, вероятно, будет продлён.
Источник: Metaratings.
Червиченко: отсутствие Джикии очень сильно сказывается на спартаковской обороне. Без него её практически нет
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о защитнике команды Георгии Джикии.
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