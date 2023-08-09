"Была ли у меня паника из-за неудачных результатов на старте сезона? Чувствую себя достаточно уверенно. За последние три года я один из самых стабильных игроков лиги и сборной", — сказал Фомин.
26-летний Фомин стал игроком "Динамо" летом 2020 года, перейдя из "Уфы". С тех пор спортсмен неоднократно вызывался в расположение сборной России, а также становился капитаном московской команды в прошлом сезоне. Контракт между спортсменом и командой из Москвы рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "Известия".
Фомин: за последние три года я один из самых стабильных игроков лиги и сборной
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин считает себя одним из самых стабильных игроков чемпионата России и сборной за последние три года.
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