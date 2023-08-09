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Леонченко: "Зенит" готов купить Пиняева? Это вбросы, Сергей — игрок "Локомотива"

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Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко опроверг возможность покупки "Зенитом" нападающего Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
"Зенит" готов купить Пиняева? Это все вбросы. Пиняев — игрок "Локомотива", — сказал Леонченко.

Напомним, ранее появлялась информация, что 18-летнего Пиняева рассматривают в качестве одного из кандидатов на замену Малкому, ушедшему в саудовский клуб "Аль-Хиляль". Пиняев выступает за железнодорожников с зимнего трансферного окна прошлого сезона, у него долгосрочный контракт с "Локомотивом".

Источник: "РБ Спорт".


Зенит Пиняев Локомотив Российские трансферы Леонченко
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