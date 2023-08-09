– Хорошо, что вышел – главное, что восстановился. Обидно, что проиграли. Упустили свои очки и должны были лидировать в группе. Но двигаемся дальше, следующая игра в воскресенье. Дело не в молодых. Надо было конкретнее действовать и больше бить по воротам, – цитирует Облякова "Матч ТВ".
9 августа воронежский "Факел" в гостях нанес поражение московскому ЦСКА в матче 2-го тура группы A Пути РПЛ Кубка России и одержал свою первую победу в сезоне. Игра состоялась на столичном стадионе "ВЭБ Арена" и закончилась со счетом 2:0 (1:0) в пользу "Факела". Дублем в составе гостей отметился Максим Максимов. 27-летний нападающий поразил ворота голкипера "армейцев" Владислава Торопа на 15-й минуте - 0:1. За минуту до этого форвард ЦСКА Антон Заболотный упустил возможность открыть счет, пробив с нескольких метров без сопротивления выше ворот.
На 57-й минуте на поле появился полузащитник "красно-синих" Иван Обляков, пропустивший старт сезона из-за травмы. На 79-й минуте Максимов забил свой второй мяч в игре и удвоил счет - 0:2. "Факел" одержал свою первую победу в сезоне после четырех поражений подряд на старте. ЦСКА прервал свою трехматчевую победную серию.
Ранее "Оренбург" на своем поле нанес поражение "Сочи" со счетом 2:0. По итогам двух туров все четыре команды в квартете A набрали по 3 очка.
Обляков – о 0:2 с "Факелом": дело не в молодых. Надо было конкретнее действовать и больше бить по воротам
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение в домашнем матче Кубка России с "Факелом" (0:2) и рассказал о своем возвращении на поле после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА