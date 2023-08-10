"По Медине скучаем, он наш друг и товарищ. Сейчас он от нас ушел, но это жизнь", — сказал Гайч.
Отметим, что 26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 по июль 2023 года. Затем парагвайский спортсмен решил продолжить карьеру в "Спартаке", который заплатил за него около шести или семи миллионов евро. С московской командой Медина подписал соглашение на три сезона.
Источник: Sport24.
Гайч: по Медине скучаем, он наш друг и товарищ. Сейчас он от нас ушел, но это жизнь
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что латиноамериканские футболисты ЦСКА скучают по Хесусу Медине, ушедшему в "Спартак".
Фото: Getty Images