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Гайч: по Медине скучаем, он наш друг и товарищ. Сейчас он от нас ушел, но это жизнь

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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что латиноамериканские футболисты ЦСКА скучают по Хесусу Медине, ушедшему в "Спартак".
Фото: Getty Images
"По Медине скучаем, он наш друг и товарищ. Сейчас он от нас ушел, но это жизнь", — сказал Гайч.

Отметим, что 26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 по июль 2023 года. Затем парагвайский спортсмен решил продолжить карьеру в "Спартаке", который заплатил за него около шести или семи миллионов евро. С московской командой Медина подписал соглашение на три сезона.

Источник: Sport24.


Медина Спартак Гайч ЦСКА
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