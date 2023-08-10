"Халк буквально несколько дней назад продлил контракт с "Атлетико Минейро" до окончания 2026 года. Сейчас его возвращение в Россию маловероятно, но кто знает, что будет дальше?" — сказал Феллегер.
37-летний Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. За это время бразильский нападающий в 148 матчах забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. В России Халк выиграл три трофея.
В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и пятью результативными передачами.
Источник: Metaratings.
Агент Халка — о возвращении в "Зенит": сейчас — маловероятно, но кто знает, что будет дальше?
Аказ Феллегер, агент нападающего "Атлетико Минейро" Халка, отреагировал на возможное возвращение футболиста в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"