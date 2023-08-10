– Мой самый тяжелый момент в карьере – поражение в финале Кубка России-2008 с "Амкаром" от ЦСКА. Тот матч судил Станислав Сухина. "Армейцы" нам второй гол из офсайда забили, всю игру судья их тянул. И все равно счастье было рядом! Мы вели 2:0 и играли очень хорошо. И в дополнительное время были в порядке, но проиграли в серии пенальти. Мы были ближе к победе. После матча я закрылся в туалете и плакал. А Сухину я до сих пор ненавижу. Он нас прибивал? 100%! – приводит слова Божовича "СЭ".
В Кубке России сезона-2007/08 пермский "Амкар" под руководством Миодрага Божовича пробился в финал, где уступил ЦСКА в серии послематчевых 11-метровых ударов (2:2, 1:4 по пенальти). Игра состоялась в Москве 17 мая 2008 года. Главным судьей встречи был Станислав Сухина. Авторами голов в составе ЦСКА стали Вагнер Лав и Жо, у "Амкара" - Дринчич и Дуймович. В полуфинале пермяки с минимальным счетом одолели екатеринбургский "Урал" (1:0) благодаря голу Дуймовича, а ЦСКА нанес поражение томской "Томи" (2:1). В составе "армейцев" отличились Красич и Игнашевич.
Божович – о судействе финала Кубка России-2008 с ЦСКА: я закрылся в туалете и плакал. А Сухину до сих пор ненавижу!
Экс-главный тренер "Амкара" Миодраг Божович вспомнил самый драматичный момент в карьере.
Фото: ФК "Арсенал"